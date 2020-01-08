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В Тегеране рухнул украинский пассажирский самолёт: названа вероятная причина авиакатастрофы

08 января 2020 07:28
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В иранской столице рухнул пассажирский Boeing 737, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Воздушное судно, на борту которого находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, принадлежало Украине.

МИД Беларуси выясняет, находились ли в самолете граждане нашей страны.

В Тегеране рухнул украинский пассажирский самолёт: названа вероятная причина авиакатастрофы-1

Лайнер должен был доставить людей из Тегерана в Киев, однако через 2 минуты после вылета экипаж перестал выходить на связь. Позже выяснилось, что самолет потерпел крушение недалеко от международного аэропорта имени Имама Хомейни. После падения авиалайнер загорелся. По предварительным данным, все, кто находился на борту, погибли.

На месте ЧП работают пожарные, медики, сотрудники аэропорта и экстренных служб. Вероятнее всего, причиной крушения стали технические неисправности. Официальный представитель аэропорта в Тегеране заявил, что к катастрофе привело возгорание двигателя.

В Тегеране рухнул украинский пассажирский самолёт: названа вероятная причина авиакатастрофы-4

В Тегеране рухнул украинский пассажирский самолёт: названа вероятная причина авиакатастрофы-6

В Тегеране рухнул украинский пассажирский самолёт: названа вероятная причина авиакатастрофы-8

В Тегеране рухнул украинский пассажирский самолёт: названа вероятная причина авиакатастрофы-10

В Тегеране рухнул украинский пассажирский самолёт: названа вероятная причина авиакатастрофы-12

В Тегеране рухнул украинский пассажирский самолёт: названа вероятная причина авиакатастрофы-14

В Тегеране рухнул украинский пассажирский самолёт: названа вероятная причина авиакатастрофы-16

В Тегеране рухнул украинский пассажирский самолёт: названа вероятная причина авиакатастрофы-18

В Тегеране рухнул украинский пассажирский самолёт: названа вероятная причина авиакатастрофы-20

В Тегеране рухнул украинский пассажирский самолёт: названа вероятная причина авиакатастрофы-22

В Тегеране рухнул украинский пассажирский самолёт: названа вероятная причина авиакатастрофы-24

В Тегеране рухнул украинский пассажирский самолёт: названа вероятная причина авиакатастрофы-26

# Авиакатастрофа # Фотофакт

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