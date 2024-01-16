Ирак намерен подать жалобу на обстрелы со стороны Ирана в Совбез ООН

На Ближнем Востоке вновь неспокойно. Правительство Ирака намерено подать жалобу в Совбез ООН в связи с ракетным ударом по Эрбилю. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел арабской республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Снаряды упали в районе консульства США и аэропорта, а также штаб-квартиры израильской разведки. В Иране заявили, что удары нанесены в ответ на недавние террористические преступления антииранских группировок. Точной информации о пострадавших нет. По одним данным, погибли четыре человека, по другим – жертв нет вовсе. Госдеп США назвал атаку со стороны Ирана безрассудной, а в Багдаде заявили, что случившееся – агрессия против суверенитета и безопасности страны.