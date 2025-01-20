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Трамп хочет позвонить Путину по Украине в ближайшие дни – CNN

20 января 2025 15:47
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Новый президент США Дональд Трамп дал указание своим помощникам договориться о телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным после инаугурации 20 января. Об этом пишет РИА Новости.

Трамп хочет позвонить Путину по Украине в ближайшие дни – CNN-1

Фото: pixabay

Трамп хочет обсудить вероятность личной встречи с Путиным в предстоящие месяцы, чтобы постараться положить конец войне в Украине. Пока неясно, была ли согласована конкретная дата беседы.

Юрий Ушаков, советник российского лидера, сказал, что между Москвой и Вашингтоном пока нет никаких контактов по этому вопросу, но Россия готова выслушать предложения. Путин также заявил о готовности поговорить и встретиться с Трампом.

# Международная политика

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