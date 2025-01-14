Пленный: ВСУ могут поднять восстания, чтобы свергнуть властьв Украине

Один из украинских военнопленных рассказал РИА Новости, что бойцы ВСУ, воюющие в Донецкой Народной Республике, могут восстать, чтобы сместить власть в Украине.

«Я думаю, наверное, надо восстание поднимать. Я положительно это принял бы», – сказал он.