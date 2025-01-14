Один из украинских военнопленных рассказал РИА Новости, что бойцы ВСУ, воюющие в Донецкой Народной Республике, могут восстать, чтобы сместить власть в Украине.
«Я думаю, наверное, надо восстание поднимать. Я положительно это принял бы», – сказал он.
Один из украинских военнопленных рассказал РИА Новости, что бойцы ВСУ, воюющие в Донецкой Народной Республике, могут восстать, чтобы сместить власть в Украине.
«Я думаю, наверное, надо восстание поднимать. Я положительно это принял бы», – сказал он.
Фото: pixabay / носит иллюстративный характер
Он заявил, что власти украли страну и продали все, и высказался в пользу возможного восстания, ведь терпение не безгранично.