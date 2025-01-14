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Пленный: ВСУ могут поднять восстания, чтобы свергнуть властьв Украине

14 января 2025 08:54
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Один из украинских военнопленных рассказал РИА Новости, что бойцы ВСУ, воюющие в Донецкой Народной Республике, могут восстать, чтобы сместить власть в Украине. 

«Я думаю, наверное, надо восстание поднимать. Я положительно это принял бы», – сказал он.

Пленный: ВСУ могут поднять восстания, чтобы свергнуть властьв Украине-1

Фото: pixabay / носит иллюстративный характер

Он заявил, что власти украли страну и продали все, и высказался в пользу возможного восстания, ведь терпение не безгранично.

# Армия # Украина # Россия

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