Новости Великобритании. Инфляция в Великобритании достигла 40-летнего максимума. Показатель превысил 11 %. Ключевая причина – растущие счета за электроэнергию и цены на продукты питания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Великобритании. Инфляция в Великобритании достигла 40-летнего максимума. Показатель превысил 11 %. Ключевая причина – растущие счета за электроэнергию и цены на продукты питания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По мнению экспертов, экономика страны уже вошла в рецессию, которая может продлиться до двух лет. При этом около полумиллиона человек потеряют свою работу. Общее падение покупательной способности будет настолько резким, что практически сведет на нет все, что удалось достичь за последние восемь лет.