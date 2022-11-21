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Инфляция в Великобритании достигла 40-летнего максимума

21 ноября 2022 08:40
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Новости Великобритании. Инфляция в Великобритании достигла 40-летнего максимума. Показатель превысил 11 %. Ключевая причина – растущие счета за электроэнергию и цены на продукты питания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инфляция в Великобритании достигла 40-летнего максимума-1

По мнению экспертов, экономика страны уже вошла в рецессию, которая может продлиться до двух лет. При этом около полумиллиона человек потеряют свою работу. Общее падение покупательной способности будет настолько резким, что практически сведет на нет все, что удалось достичь за последние восемь лет.

# Экономический кризис # Новости Великобритании # Фотофакт

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