Инфляция в Великобритании достигла 40-летнего максимума

По мнению экспертов, экономика страны уже вошла в рецессию, которая может продлиться до двух лет. При этом около полумиллиона человек потеряют свою работу. Общее падение покупательной способности будет настолько резким, что практически сведет на нет все, что удалось достичь за последние восемь лет.