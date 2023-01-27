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Инфляция в Литве достигла почти 18,5%

27 января 2023 20:17
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Новости Литвы. В Прибалтике продолжают расти цены. Так, инфляция в Литве почти достигла 18,5 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инфляция в Литве достигла почти 18,5%-1

Как заявили в государственном агентстве данных, основной причиной такого повышения стал рост цен на продукты питания, аренду жилья и коммунальные услуги. Поскольку при средней зарплате в 1 000 евро только за газ и электроэнергию нужно заплатить около 300. В литовском ведомстве отметили, что рост цен в январе по сравнению с декабрем превышает 0,5 %. И, как считают эксперты, инфляция продолжит расти и дальше.

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# Кризис в ЕС # Новости Литвы # Фотофакт

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