Террорист в Иерусалиме устроил стрельбу рядом с синагогой

Новости Израиля. В Иерусалиме произошел теракт. По меньшей мере 8 человек погибли. Еще около 10 пострадали. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщают местные СМИ, неизвестный устроил стрельбу рядом с синагогой. Он целился по людям, которые оттуда выходили. Стрелок был ликвидирован на месте при попытке бегства. Полиция Израиля назвала произошедшее терактом. Ведется расследование.