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Террорист в Иерусалиме устроил стрельбу рядом с синагогой

27 января 2023 19:51
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Новости Израиля. В Иерусалиме произошел теракт. По меньшей мере 8 человек погибли. Еще около 10 пострадали. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Террорист в Иерусалиме устроил стрельбу рядом с синагогой-1

Как сообщают местные СМИ, неизвестный устроил стрельбу рядом с синагогой. Он целился по людям, которые оттуда выходили. Стрелок был ликвидирован на месте при попытке бегства. Полиция Израиля назвала произошедшее терактом. Ведется расследование.

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# Теракт # Новости Израиля # Фотофакт

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