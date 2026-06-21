Жители Литвы недовольны действиями властей по борьбе с ростом цен на топливо

Жители Литвы недовольны действиями властей по борьбе с высокими ценами на топливо. Об этом говорят результаты соцопроса, проведенного по заказу местных СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, более 70 % литовцев считают, что все меры, принятые правительством – неэффективны и не принесли результатов. А большинство респондентов и вовсе не заметили усилий кабмина. Хотя на борьбу с повышением стоимости горючего было потрачено около 20 миллионов евро. Все опрошенные отметили, что цены на бензин и дизель продолжают бить по семейным бюджетам. Недовольство усиливается на фоне общей инфляции, которая съедает доходы быстрее, чем появляются государственные компенсации.