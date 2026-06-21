Прямой эфир

Жители Литвы недовольны действиями властей по борьбе с ростом цен на топливо

21 июня 2026 11:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Жители Литвы недовольны действиями властей по борьбе с высокими ценами на топливо. Об этом говорят результаты соцопроса, проведенного по заказу местных СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Литвы недовольны действиями властей по борьбе с ростом цен на топливо-2

Так, более 70 % литовцев считают, что все меры, принятые правительством – неэффективны и не принесли результатов. А большинство респондентов и вовсе не заметили усилий кабмина. Хотя на борьбу с повышением стоимости горючего было потрачено около 20 миллионов евро. Все опрошенные отметили, что цены на бензин и дизель продолжают бить по семейным бюджетам. Недовольство усиливается на фоне общей инфляции, которая съедает доходы быстрее, чем появляются государственные компенсации. 

# Новости Литвы

Другие новости рубрики

Все новости
В Швейцарии начинаются переговоры между США и Ираном о заключении мирной сделки
21 июня 2026 11:12

В Швейцарии начинаются переговоры между США и Ираном о заключении мирной сделки

В Колумбии пройдет второй тур президентских выборов
21 июня 2026 08:34

В Колумбии пройдет второй тур президентских выборов

В Швейцарии 21 июня пройдут переговоры между Ираном и США
21 июня 2026 08:32

В Швейцарии 21 июня пройдут переговоры между Ираном и США