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Парламент Венгрии решил отстранить от должности президента – принята поправка к Конституции

14 июля 2026 07:56
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Парламент Венгрии принял поправку к Конституции, предусматривающую отстранение от должности президента страны Тамаша Шуйока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За этот законопроект проголосовало большинство депутатов. Все они представители правящей партии под руководством премьер-министра. 

Парламент Венгрии решил отстранить от должности президента – принята поправка к Конституции-2

Мандат действующего главы государства прекратит действовать на следующий день после вступления поправки в силу. А национальное собрание изберет нового президента сроком до пяти лет. 

Парламент Венгрии решил отстранить от должности президента – принята поправка к Конституции-4

Петер Мадьяр, премьер-министр Венгрии:
Эта поправка к Основному закону касалась нескольких моментов: мандат нынешнего президента республики будет прекращен. Мы вернем государственные институты, прежде всего президентскую власть, венгерскому народу; мы установим ограничения на власть.

Парламент Венгрии решил отстранить от должности президента – принята поправка к Конституции-6

Оппозиционные партии в парламенте считают этот документ антиконституционным и разработанным новыми властями исключительно в своих политических интересах. Конфликт между премьер-министром и президентом в Венгрии продолжается с апреля, когда партия главы правительства победила на парламентских выборах. Тогда премьер призвал президента уйти в отставку. 

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# Международная политика

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