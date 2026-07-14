Парламент Венгрии решил отстранить от должности президента – принята поправка к Конституции

Парламент Венгрии принял поправку к Конституции, предусматривающую отстранение от должности президента страны Тамаша Шуйока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За этот законопроект проголосовало большинство депутатов. Все они представители правящей партии под руководством премьер-министра.

Мандат действующего главы государства прекратит действовать на следующий день после вступления поправки в силу. А национальное собрание изберет нового президента сроком до пяти лет.

Петер Мадьяр, премьер-министр Венгрии:

Эта поправка к Основному закону касалась нескольких моментов: мандат нынешнего президента республики будет прекращен. Мы вернем государственные институты, прежде всего президентскую власть, венгерскому народу; мы установим ограничения на власть.