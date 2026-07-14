Парламент Венгрии решил отстранить от должности президента – принята поправка к Конституции
Парламент Венгрии принял поправку к Конституции, предусматривающую отстранение от должности президента страны Тамаша Шуйока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За этот законопроект проголосовало большинство депутатов. Все они представители правящей партии под руководством премьер-министра.
Мандат действующего главы государства прекратит действовать на следующий день после вступления поправки в силу. А национальное собрание изберет нового президента сроком до пяти лет.
Петер Мадьяр, премьер-министр Венгрии:
Эта поправка к Основному закону касалась нескольких моментов: мандат нынешнего президента республики будет прекращен. Мы вернем государственные институты, прежде всего президентскую власть, венгерскому народу; мы установим ограничения на власть.
Оппозиционные партии в парламенте считают этот документ антиконституционным и разработанным новыми властями исключительно в своих политических интересах. Конфликт между премьер-министром и президентом в Венгрии продолжается с апреля, когда партия главы правительства победила на парламентских выборах. Тогда премьер призвал президента уйти в отставку.
В Сирии состоялось заседание нового парламента переходного периода.