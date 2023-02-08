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Партию кокаина стоимостью 320 млн долларов выловили в море в Новой Зеландии

08 февраля 2023 10:18
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Новости Новой Зеландии. Более 3 тонн кокаина стоимостью 320 миллионов долларов конфисковано в Новой Зеландии. Примечательно, что для этого полиции не пришлось проводить спецоперацию или рейды. Его просто выловили в море, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Партию кокаина стоимостью 320 млн долларов выловили в море в Новой Зеландии-1

Крупнейшая в истории страны партия наркотиков просто качалась на волнах. Озадаченной береговой охране оставалось только затащить запретный груз на борт. Следователи подозревают, что наркотики предназначались для Австралии, а сами контрабандисты, изучив морские течения, могли специально отправить их по воде в пункт назначения, оставаясь при этом в безопасности.

Партию кокаина стоимостью 320 млн долларов выловили в море в Новой Зеландии-4

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# Наркотики # Новости Новой Зеландии # Фотофакт

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