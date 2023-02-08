Проливные дожди в Боливии вызвали масштабный разлив рек

Новости Боливии. Как минимум два человека погибли при наводнениях в Боливии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проливные дожди, которые непрерывно идут три дня, вызвали масштабный разлив рек. Затопленными оказались несколько городов, десятки деревень и более 30 тысяч гектаров посевов. Вода повредила дороги и разрушила пять мостов. Более 5 000 человек были срочно эвакуированы из зоны бедствия. Серьезные повреждения получили десятки жилых домов. В шести районах страны объявлено чрезвычайное положение. Власти пытаются организовать доставку гуманитарной помощи пострадавшим от стихии жителям.