Прямой эфир

Проливные дожди в Боливии вызвали масштабный разлив рек

08 февраля 2023 10:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Боливии. Как минимум два человека погибли при наводнениях в Боливии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проливные дожди в Боливии вызвали масштабный разлив рек-1

Проливные дожди, которые непрерывно идут три дня, вызвали масштабный разлив рек. Затопленными оказались несколько городов, десятки деревень и более 30 тысяч гектаров посевов. Вода повредила дороги и разрушила пять мостов. Более 5 000 человек были срочно эвакуированы из зоны бедствия. Серьезные повреждения получили десятки жилых домов. В шести районах страны объявлено чрезвычайное положение. Власти пытаются организовать доставку гуманитарной помощи пострадавшим от стихии жителям.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Наводнение # Новости Боливии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Польша создаёт самую сильную армию в Европе
08 февраля 2023 10:17

Польша создаёт самую сильную армию в Европе

Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 8000 человек
08 февраля 2023 08:32

Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 8000 человек

26 человек погибли в результате лесных пожаров в Чили
08 февраля 2023 07:22

26 человек погибли в результате лесных пожаров в Чили