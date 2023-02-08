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Известно уже о 7108 погибших в Турции, количество жертв растёт

08 февраля 2023 11:45
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Число жертв землетрясения стремительно растет. На данный момент известно о 7108 погибших только в Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В зоне бедствия работают 97 тысяч сотрудников экстренных служб, задействовано 5,5 тысячи единиц спецтехники, установлено более 50 тысяч палаток. По словам властей, полностью разрушено около 6 000 домов.

Известно уже о 7108 погибших в Турции, количество жертв растёт-1

Делается все возможное, чтобы скорее найти и извлечь из-под обломков людей. Но с каждым часом надежда найти выживших тает. Работы усложняют низкие температуры, а из-за поврежденных дорог затруднена доставка техники для подъема бетонных плит. В 10 провинциях на три месяца введен режим чрезвычайного положения.

Поисково-спасательные работы не прекращаются ни на минуту и в Сирии. Там, по данным местных СМИ, погибли около 2,5 тысячи человек.

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# Землетрясение # Фотофакт

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