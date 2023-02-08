Известно уже о 7108 погибших в Турции, количество жертв растёт

Число жертв землетрясения стремительно растет. На данный момент известно о 7108 погибших только в Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В зоне бедствия работают 97 тысяч сотрудников экстренных служб, задействовано 5,5 тысячи единиц спецтехники, установлено более 50 тысяч палаток. По словам властей, полностью разрушено около 6 000 домов.