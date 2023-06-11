Илон Маск выразил сомнения относительно новой военной помощи Киеву от США

Американский миллиардер Илон Маск выразил свое отношение к последнему решению Пентагона о предоставлении Украине военной помощи, гадая, какие могут быть последствия, пишет РИА Новости.

Ранее было обнародовано решение Министерства обороны США о предоставлении Киеву очередного военного пакета помощи на сумму 2,1 миллиарда долларов. В состав пакета входят системы ПВО HAWK, беспилотные системы Puma, ракеты с лазерным наведением и другие боеприпасы.

Маск высказал определенные сомнения в исходе такого шага и добавил, что реальные последствия могут не совпадать с ожидаемыми. Ранее Россия высказывала свое неудовлетворение относительно оружейных поставок в Украину, привлекая внимание стран-членов НАТО к тому, что все грузы, в которых содержится оружие для Украины, являются для Москвы легитимными целями.