Армия Украины понесла существенные потери в ходе наступательной операции в Запорожской области. Об этом сообщил бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен, пишет РИА Новости.

Визит лидера Украины Зеленского в Херсонскую область принес малоприятные новости о поражениях и значительных потерях войск Украины в этом районе.

Вооруженные силы России уничтожили немало иностранной техники: Французские колесные танки AMX-10 и немецкие танки Leopard. Также была разрушена важнейшая система радиолокации Hensoldt TRML-4D AESA и ПВО Iris-T, развернутая на линии фронта для поддержки ВСУ.

Брайен отмечает, что даже самая лучшая военная группа, 47-я механизированная бригада ВСУ, подготовленная в странах НАТО и укомплектованная современнейшим вооружением и техникой, включая американские БМП Bradley, не смогла отбросить российских военных при помощи мощной артиллерии, включая РСЗО HIMARS.

Часть батальонов Украины отказались воевать после того, как другие подразделения были окончательно разбиты. Обе стороны обладают существенными резервами войск и не исключено, что они будут участвовать в боевых действиях. Президент РФ Путин анонсировал начало контрнаступления ВСУ, но, по мнению российского лидера, цели Киева не выполнены ни на одном из участков боя. Зеленский также отметил факт контрнаступления в Украине, но не представил деталей о нынешней фазе этих операций.