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Канада хочет конфисковать российский самолёт Ан-124 для передачи Украине

11 июня 2023 08:16
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По распоряжению правительства Канады арестован российский самолет Ан-124 «Руслан», который удерживается в аэропорту Торонто, пишет РИА Новости.

Если воздушное судно конфискуют, то Канада намеревается выдать его Украине в качестве возмещения убытков за нарушение прав человека и в рамках восстановления мира и безопасности на международной арене.

В минувшем апреле премьер-министр Украины заявил, что для помощи Канада намерена использовать изъятые российские активы. С момента начала СВО в Украине давление санкционного порядка на РФ усилилось, и сотни миллиардов долларов России были заморожены.

# Международная политика

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