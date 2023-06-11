Канада хочет конфисковать российский самолёт Ан-124 для передачи Украине

По распоряжению правительства Канады арестован российский самолет Ан-124 «Руслан», который удерживается в аэропорту Торонто, пишет РИА Новости.

Если воздушное судно конфискуют, то Канада намеревается выдать его Украине в качестве возмещения убытков за нарушение прав человека и в рамках восстановления мира и безопасности на международной арене.

В минувшем апреле премьер-министр Украины заявил, что для помощи Канада намерена использовать изъятые российские активы. С момента начала СВО в Украине давление санкционного порядка на РФ усилилось, и сотни миллиардов долларов России были заморожены.