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На востоке Казахстана лесной пожар: погибли 14 работников лесничества

11 июня 2023 09:07
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Новости Казахстана. Из-за лесного пожара на востоке Казахстана погибли 14 работников лесничества. Об этом заявили в пресс-службе МЧС республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

На востоке Казахстана лесной пожар: погибли 14 работников лесничества-1

Пожар на востоке страны начался еще в четверг, 8 июня, из-за ударов молний. Однако оперативно ликвидировать возгорания не удалось. Местность оказалась непроходимой для спецтехники. Согласно последним данным, площадь пожара превысила 60 тысяч гектаров. На месте продолжают работать более тысячи специалистов из различных ведомств, свыше 200 единиц техники и 11 вертолетов. 

На востоке Казахстана лесной пожар: погибли 14 работников лесничества-4

В связи с трагическими последствиями пожаров на востоке страны соболезнования Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву направил Александр Лукашенко. Президент Беларуси выразил искренние слова соболезнования и поддержки родным и близким погибших и надежду на скорейшее восстановление нормальной жизни в пострадавших районах. 

# Пожар # Новости Казахстана # Фотофакт

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