На востоке Казахстана лесной пожар: погибли 14 работников лесничества

Новости Казахстана. Из-за лесного пожара на востоке Казахстана погибли 14 работников лесничества. Об этом заявили в пресс-службе МЧС республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожар на востоке страны начался еще в четверг, 8 июня, из-за ударов молний. Однако оперативно ликвидировать возгорания не удалось. Местность оказалась непроходимой для спецтехники. Согласно последним данным, площадь пожара превысила 60 тысяч гектаров. На месте продолжают работать более тысячи специалистов из различных ведомств, свыше 200 единиц техники и 11 вертолетов.