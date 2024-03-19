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Илон Маск признался, что принимает таблетки от депрессии

19 марта 2024 08:02
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В интервью с бывшим телеведущим CNN Доном Лемоном предприниматель Илон Маск открыто рассказал о том, что он борется с депрессией и использует лекарства для ее лечения. Об этом пишет ТАСС.

Он рассказал о том, что у него случаются периоды, связанные с негативным состоянием, похожим на депрессию, которые не связаны с дурными новостями.

«Бывает, у меня в мозгу возникает своего рода негативное химическое состояние», – сказал миллиардер.

Илон Маск сообщил, что кетамин [психотропное вещество – прим. ред.] позволяет ему справиться с этим состоянием, и не злоупотребляет им, чтобы поддерживать ясность мышления.

Он также верит, что у него есть наследственная предрасположенность к депрессии, и уверяет, что его курс лечения не влияет на ведение бизнеса или заключение государственных контрактов.

# Международная политика # Илон Маск

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