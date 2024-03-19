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Польша и Германия создают коалицию по поставкам бронетехники Украине

19 марта 2024 07:43
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Польша и Германия создают коалицию по поставкам бронетехники Украине. Такое заявление сделали министры обороны двух стран по итогам переговоров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша и Германия создают коалицию по поставкам бронетехники Украине-1

Они объявили о том, что планируют скоординировать поставки ракет и оружия, а также создать условия для развития боевого арсенала на ближайшие несколько лет. Кроме этого, будет создана военная группировка быстрого реагирования, которая сконцентрируется на отражении угроз странам Евросоюза. Правда, откуда она исходит, так и не прозвучало.

В любом случае на Западе твердо встали на путь милитаризации. Помимо ФРГ и Польши в этом проекте планируется участие Великобритании, Швеции и Италии.

# Международная политика

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