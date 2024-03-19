Украина может получить прибыль от замороженных активов РФ в ЕС уже в июле

ЕС разрабатывает законопроект, согласно которому уже этим летом доходы от замороженных на Западе российских активов будут направлены на нужды Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Предполагается введение налога на прибыль от этих средств и использование этих денег (около 3 млрд евро в год) для оплаты поставок оружия Украине и поддержания ее военной промышленности.

Частично эти поступления будут переводиться в Европейский фонд мира и Фонд поддержки Украины, а остальное будет находиться в централизованных депозитариях для компенсации расходов и покрытия возможных рисков, в том числе российских ответных мер. Однако все члены ЕС должны утвердить этот проект.

