ВС США потеряли связь в Польше с беспилотником MQ9 Reaper

Беспилотник MQ9 Reaper ВВС США, проходивший тренировки в Мирославец (Польша), исчез с радаров. Об этом пишет РИА Новости.

Военные ждут, что он соврешит аварийное приземление, и полицейские уже оцепили район вокруг летного поля.

MQ-9 Reaper – беспилотник длиной 11 метров и с размахом крыльев 20,1 метра, который способен нести до 2,2 тонны груза. Его скорость достигает 482 км/ч, а дальность полета – 1 852 км. Он может быть использован для ведения разведки, выполнения спасательных операций и для нанесения высокоточных ударов.