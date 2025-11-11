«Их барахло с долларами особо нам не надо». Петровский рассказал об интересе Беларуси в переговорах с США

Петр Петровский, политолог:

Наш интерес в том, чтобы через эти переговоры нивелировать милитаризацию в регионе. Наш интерес простой. Мы не имеем иллюзии, что американцы сейчас придут и скажут: вы знаете, мы в альтернативу Китаю вам построим американо-белорусский индустриальный парк с высокими технологиями, сделаем полезную силиконовую долину… Трамп выводит производство с Тайваня. Какая Беларусь для него? Да и барахло его с долларами особо нам не надо. Нам надо просто минимизировать, нивелировать милитаристскую угрозу. И мы пытаемся это донести Трампу: дорогой Трамп, объясни своим марионеткам в Варшаве, в Вильнюсе и в Риге, пожалуйста, что хватит тут бряцать оружием. Почему и “Орешник” тут появляется. И мы говорим, что он появляется не потому, что вот мы такие, хотим показать вот какие мы сильные. Мы сейчас возьмём, нажмём кнопку и вас снесем. Мы этого не хотим.

Это оружие сдерживания и условия в переговорах по дальнейшей военной разрядке. Об этом президент Беларуси и говорил на Евразийской конференции по безопасности.