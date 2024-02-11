Белый дом продолжает творить свою историю в Украине. На прошлой неделе в Киев приезжала замгоссекретаря США Виктория Нуланд. Многие тогда писали, что она прибыла не с пустыми руками, а привезла списки, кого следовало бы отправить в запас, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

В тот момент под вопросом была отставка главкома ВСУ, но как раз таки за него не особо волновались. Все знают, что Залужный – ставленник Белого Дома и Пентагона. Но что-то пошло не так, и на неделе на сайте Зеленского опубликовали указы об увольнении главкома и назначении на его должность Александра Сырского. Но с Залужным Запад явно не прощается. Обо всем по порядку.

Мясник и Генерал двухсотый – прозвища, которые получил генерал-полковник Сырский из-за того, что особо отличился в Бахмуте, выполняя приказ Зеленского оборонять город любой ценой. Это стоило ВСУ 50 тысяч жизней и еще столько же раненых. Так что можно сделать вывод, что Сырский не особо популярен в Украине. В СВО он отвечал за оборону столицы, а также за действия в Харьковской области. Обе операции в Киеве считают успешными, хотя российские войска вывели с севера Украины для проведения переговоров. Зеленскому теперь нужен медийный образ генерала-победителя вместо Залужного, на которого свалили неудачный контрнаступ. А последней каплей стал сбитый над Белгородом самолет с военнопленными, за который кто-то должен был ответить.