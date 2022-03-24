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Игорь Конашенков: российскими средствами ПВО уничтожено ещё 9 украинских беспилотных летательных аппаратов

24 марта 2022 06:30
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К ситуации в Украине. За развитием военного конфликта, без преувеличений, следит весь мир. Сегодня, 24 марта, должна состояться очередная онлайн-встреча двух делегаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, до этого стороны три раза приезжали на переговоры в Беларусь, а в дальнейшем вся коммуникация велась ежедневно, но уже дистанционно.

Пока все находятся в ожидании новых подробностей и решений от будущих переговоров, в Украине уже как 29-й день не прекращается российская военная спецоперация. Равно как и обстрелы со стороны украинских Вооруженных сил. За последние сутки ВСУ открывали огонь по территории ДНР около 20 раз, используя более 250 единиц боеприпасов. В результате обстрелов пострадали 28 человек, в том числе один ребенок.

Игорь Конашенков: российскими средствами ПВО уничтожено ещё 9 украинских беспилотных летательных аппаратов-1

Наиболее сложная обстановка по-прежнему в Мариуполе. Там накануне боевики «Азова» пытались покинуть окруженный город, прикрываясь при этом мирными жителями. Некоторые притворялись гражданскими.

Российская армия продолжает наступление. Ударами высокоточного оружия уничтожены еще около сотни военных объектов ВСУ. А корабли Черноморского флота нанесли удары по установкам в пригородах Киева. Всего за время спецоперации в Украине освобождено 102 населенных пункта.

Игорь Конашенков: российскими средствами ПВО уничтожено ещё 9 украинских беспилотных летательных аппаратов-4

Игорь Конашенков, официальный представитель Министерства обороны России:
Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожено девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Изюм, Киев, Сумы, Харьков и Чернигов.

Игорь Конашенков: российскими средствами ПВО уничтожено ещё 9 украинских беспилотных летательных аппаратов-7

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# Международная политика # Игорь Конашенков # Фотофакт

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