Игорь Конашенков: российскими средствами ПВО уничтожено ещё 9 украинских беспилотных летательных аппаратов

К ситуации в Украине. За развитием военного конфликта, без преувеличений, следит весь мир. Сегодня, 24 марта, должна состояться очередная онлайн-встреча двух делегаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, до этого стороны три раза приезжали на переговоры в Беларусь, а в дальнейшем вся коммуникация велась ежедневно, но уже дистанционно.

Пока все находятся в ожидании новых подробностей и решений от будущих переговоров, в Украине уже как 29-й день не прекращается российская военная спецоперация. Равно как и обстрелы со стороны украинских Вооруженных сил. За последние сутки ВСУ открывали огонь по территории ДНР около 20 раз, используя более 250 единиц боеприпасов. В результате обстрелов пострадали 28 человек, в том числе один ребенок.