Это экономический шок для Европы. Путин принял решение о расчёте за газ только в рублях

Расчет за газ только в рублях. Такое решение озвучил президент России Владимир Путин на совещании с правительством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отныне Москва не будет принимать оплату в долларах и евро. При этом продолжит поставлять природный газ в соответствии с объемами и ценообразованием в заключенных контрактах.
Для большинства стран Еврозоны новость вызвала экономический шок. Газовая промышленность Германии сбита с толку, а премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что его страна не склонна расплачиваться рублями за российский газ. На этом фоне цены на голубое топливо в Европе выросли на 25 % и достигли отметки в 1 500 долларов за 1 000 кубометров.