Это экономический шок для Европы. Путин принял решение о расчёте за газ только в рублях

Расчет за газ только в рублях. Такое решение озвучил президент России Владимир Путин на совещании с правительством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отныне Москва не будет принимать оплату в долларах и евро. При этом продолжит поставлять природный газ в соответствии с объемами и ценообразованием в заключенных контрактах.