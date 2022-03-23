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Это экономический шок для Европы. Путин принял решение о расчёте за газ только в рублях

23 марта 2022 18:00
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Расчет за газ только в рублях. Такое решение озвучил президент России Владимир Путин на совещании с правительством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отныне Москва не будет принимать оплату в долларах и евро. При этом продолжит поставлять природный газ в соответствии с объемами и ценообразованием в заключенных контрактах.  

Это экономический шок для Европы. Путин принял решение о расчёте за газ только в рублях-1

Для большинства стран Еврозоны новость вызвала экономический шок. Газовая промышленность Германии сбита с толку, а премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что его страна не склонна расплачиваться рублями за российский газ. На этом фоне цены на голубое топливо в Европе выросли на 25 % и достигли отметки в 1 500 долларов за 1 000 кубометров.  

# Газ # Владимир Путин # Марио Драги # Фотофакт

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