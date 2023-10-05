ВСУ обстреляли город в Курской области РФ, местная жительница ранена осколками

Со стороны Украины был обстрелян город Рыльск с применением кассетных боеприпасов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора Курской области Романа Старовойта.

В ходе обстрела осколочные ранения средней тяжести получила одна женщина, доставленная в Рыльскую центральную райбольницу. На месте инцидента работают специалисты-саперы. В ходе обстрела были повреждены дома, хозпостройки и автомобили.

Украинские Вооруженные силы продолжают обстреливать российские приграничные территории, наносят удары с помощью беспилотных летательных аппаратов и устраивают диверсии. В Курской области установлен желтый уровень террористической угрозы.