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ВСУ обстреляли город в Курской области РФ, местная жительница ранена осколками

05 октября 2023 08:54
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Со стороны Украины был обстрелян город Рыльск с применением кассетных боеприпасов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора Курской области Романа Старовойта.

В ходе обстрела осколочные ранения средней тяжести получила одна женщина, доставленная в Рыльскую центральную райбольницу. На месте инцидента работают специалисты-саперы. В ходе обстрела были повреждены дома, хозпостройки и автомобили.

Украинские Вооруженные силы продолжают обстреливать российские приграничные территории, наносят удары с помощью беспилотных летательных аппаратов и устраивают диверсии. В Курской области установлен желтый уровень террористической угрозы.

# Международная политика # Роман Старовойт

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