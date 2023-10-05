В центре Гаваны обрушилось историческое здание

Новости Кубы. В центре кубинской столицы обрушилось историческое здание. Погиб как минимум один человек, еще двое в критическом состоянии доставлены в больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧП произошло в популярном у туристов старом городе. Сейчас район оцеплен, на месте работают спасатели. По их данным, под завалами могут находиться еще два человека. Полностью уничтожено 13 квартир, в которых проживали 54 человека. По предварительной версии, обрушение произошло из-за ветхости дома. Его не ремонтировали около 100 лет.