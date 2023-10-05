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Politico: в Киеве паника после отставки Маккарти

05 октября 2023 08:44
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После ухода спикера палаты представителей конгресса США Кевина Маккарти официальные лица Украины опасаются за помощь Америки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Politico.

Депутат Верховной рады Иванна Климпуш-Цинцадзе оценила сложившуюся ситуацию как катастрофу. Из-за политической неразберихи в Соединенных Штатах под угрозой находится дальнейшая военная помощь. В частных беседах, несмотря на официальные заявления, царит страх и замешательство. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк констатировал, что Украина стала заложницей внутренней политики США.

3 октября спикер Палаты представителей Кевин Маккарти был отправлен в отставку.

# Международная политика # Кевин Маккарти

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