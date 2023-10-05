Politico: в Киеве паника после отставки Маккарти

После ухода спикера палаты представителей конгресса США Кевина Маккарти официальные лица Украины опасаются за помощь Америки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Politico.

Депутат Верховной рады Иванна Климпуш-Цинцадзе оценила сложившуюся ситуацию как катастрофу. Из-за политической неразберихи в Соединенных Штатах под угрозой находится дальнейшая военная помощь. В частных беседах, несмотря на официальные заявления, царит страх и замешательство. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк констатировал, что Украина стала заложницей внутренней политики США.

3 октября спикер Палаты представителей Кевин Маккарти был отправлен в отставку.