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Почти 50 тысяч жителей Польши остались без света из-за урагана

19 января 2018 12:06
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Новости мира. Западную Европу накрыл мощный ураган, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти 50 тысяч жителей Польши остались без света из-за урагана-1

В Германии и Нидерландах порывы ветра превышала 120 километров в час. В такую погоду передвигаться не то что сложно, а даже опасно. В результате непогоды погибли уже около 10 человек. В том числе двое пожарных.

Сложная ситуация и в Польше. Из-за снега и ветра без электричества остаются около 50-ти тысяч человек по всей стране. По прогнозам синоптиков, сильный снег будет идти еще несколько дней.

Ураган, срывавший крыши в Европе, надвигается на Беларусь (подробности).

# Снегопады # Фотофакт

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