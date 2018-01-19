Почти 50 тысяч жителей Польши остались без света из-за урагана

Новости мира. Западную Европу накрыл мощный ураган, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Западную Европу накрыл мощный ураган, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Германии и Нидерландах порывы ветра превышала 120 километров в час. В такую погоду передвигаться не то что сложно, а даже опасно. В результате непогоды погибли уже около 10 человек. В том числе двое пожарных.
Сложная ситуация и в Польше. Из-за снега и ветра без электричества остаются около 50-ти тысяч человек по всей стране. По прогнозам синоптиков, сильный снег будет идти еще несколько дней.
Ураган, срывавший крыши в Европе, надвигается на Беларусь (подробности).