Почти 50 тысяч жителей Польши остались без света из-за урагана

В Германии и Нидерландах порывы ветра превышала 120 километров в час. В такую погоду передвигаться не то что сложно, а даже опасно. В результате непогоды погибли уже около 10 человек. В том числе двое пожарных.

Сложная ситуация и в Польше. Из-за снега и ветра без электричества остаются около 50-ти тысяч человек по всей стране. По прогнозам синоптиков, сильный снег будет идти еще несколько дней.