«Хорошо жили за счёт того, что у них был доступ к дешёвому газу». Сможет ли Европа выбраться из кризиса?

Европейский союз переживает глубочайший социально-экономический и энергетический кризис за последние десятилетия. Кто виноват? И есть ли выход? Обсудим вместе с экспертами в программе «САСС уполномочен заявить». Надежда Сасс, СТВ:

Если мы будем оценивать нынешнее положение Европейского союза как шахматисты, то состояние вещей сейчас можно сравнить с цугцвангом, когда у тебя есть выбор между плохим и очень плохим. Остается только один шанс, последний ход. Мы слышали заявления Урсулы фон дер Ляйен, которая ответила всей аудитории ЕС – недовольны. Мы понимаем, что возрастает недовольство в обществе. Отправлять это все в Россию господину Путину. Как вы прокомментируете ее слова?

Александр Шпаковский, политолог:

Во-первых, надо сказать, что эта дольче вита о которой вы говорили, которая была в Европе, которая заканчивается. Здесь ведь проблемы не только связаны с глобальным кризисом. Одним из элементов которого является военный конфликт в Украине. Здесь есть еще некие устремления правящего класса, направленные и на снижение уровня потребления, и на большую социальную дифференциацию в обществе, на снижение затрат. То есть, объективно говоря, все эти синие воротнички очень дорого стоили как рабочая сила. И поддержание того уровня благосостояния, который был в странах Западной Европы, на самом деле во многом было обосновано тем, что необходимо было вести борьбу с коммунистической системой, с социалистическим лагерем, где демонстрировали превосходство капиталистического образа жизни. Сейчас в этом необходимости серьезной нет. Надежда Сасс:

Станислав, отреагируйте на реплику Александра. Это проявлением слабости являются подобные заявления, которые мы видим от руководства ЕС?

Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве Российской Федерации:

Урсула фон дер Ляйен, видимо, как-то хочет признать юрисдикцию России над Европой, если надо платежки отправлять в Россию. Если серьезно говорить, то она просто не знает, что ей делать. Мне очень близок ваш тезис о цугцванге. Допустим, есть ситуация с энергетическими компаниями в Европе, которые раньше очень хорошо жили за счет того, что у них был доступ к дешевому газу, на самом деле не только к газу. Вся немецкая экономика, которая была взаимозависима с Россией, не просто зависима от России, это была взаимная зависимость, которая шла на пользу, российские энергоресурсы помогали Германии быть конкурентоспособными. Теперь тот же самый Uniper отрезан от российских энергоресурсов, теряет порядка 100 миллионов евро каждые сутки. Это было уже невыносимо для его акционеров. Вот вариант цугцванга. Что здесь сделать? Провести его национализацию? В итоге они провели национализацию, но от этого ущерб в 100 миллионов каждый день не меняется. Нужно что сделать в этой ситуации? Если вариант примириться с Россией не подходит, значит надо или увеличивать налоги, чтобы компенсировать эти расходы за счет денег налогоплательщиков, плохая идея. Или дальше снижать все потребление, останавливать промышленность. Или, например, печатать деньги, чтобы покрыть эти расходы.

Надежда Сасс:

Но мы понимаем, что будет увеличиваться инфляция. Александр Шпаковский:

Деньги они печатают, вы же посмотрите не инфляционные риски в странах ЕС. Инфляция увеличивается. И тут еще один момент. Поймите, им нужен казус белли, нужно на кого-то это все списать. В этой ситуации виновником выступает страшный Путин, Россия, которая демонизирована на Западе. Наверное, это наибольшая степень демонизации, которую когда-либо Россия переживала в своей истории, хотя мы знаем, что традиционно в представлениях западного истеблишмента Россия представала в каких-то жутких карикатурных формах. Но сейчас это апогей. Естественно, виноват Путин. Почему в Болгарии вводят запрет на экспорт дров? Потому что Путин виноват, не правительство, не правящие круги, а Россия. Удобно на кого-то списать.