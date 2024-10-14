Хорошая погода в доме – роскошь! Почему жители ЕС выбирают между готовкой и отоплением?

Несмотря на то что увеличение цен стало регулярным в Евросоюзе, привыкнуть к этому жители западных стран не могут до сих пор. Хорошая погода в доме становится роскошью, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. К счастью, у белорусов такой проблемы нет, для нас комфортные температуры в помещениях в осенне-зимний период – это норма. Отопительный сезон в разгаре – по всей стране с наступлением холодов тепло приходит в дома. Первыми плюс почувствовали социальные объекты, затем и жилфонд. Например, в Гродно с 14 октября потеплело и в административных зданиях – это финальный этап включения отопления в областном центре. А вот в соседних странах не всем жителям такое благо по карману. Убедилась Галина Буро.

Градус тепловых процессов в Гродно начал расти с 7 октября. Этому способствовала и холодная погода, и правительственное решение. Если раньше для пуска отопления требовалось, чтобы среднесуточная температура воздуха за окном была ниже +8 в течение пяти дней, то теперь достаточно и трех. Жилищно-коммунальная служба отреагировала моментально. Поэтапно в областном центре тепло пришло в социальные объекты, жилой фонд, а 14 октября и в административные здания.

В 2024 году в Беларуси не было традиционного повышения тарифов на коммунальные услуги с 1 июля. И до конца года увеличивать их не планируется. Стоимость гигакалорий доступна, к тому же действуют различные формы господдержки в виде безналичных жилищных субсидий. Пользоваться могут не только жильцы квартир, но и частного сектора.

Галина Буро, корреспондент:

Владельцы домов с электрическим отоплением в любой момент могут включить тепло на максимум и не переживать, что это приведет к минимуму в кошельке. Все благодаря наличию в стране Белорусской атомной электростанции. А для домов, которые не имеют возможности подключения к центральному тепло- и газоснабжению, и вовсе установлен льготный тариф на электричество по указу Президента.

Отопление для белорусов – это уже давно доступное благо по умолчанию. Чего не скажешь о наших соседях. В развитых европейских странах, увы, комфортный плюс дома не всем по карману. Особенно пенсионерам. Это видео рассказывает о жителях Германии, которые столкнулись с резким ростом платы за отопление. Герда Арендт живет в маленькой квартире и за сезон должна заплатить 8 000 евро при размере пенсии в 800 евро. Даже не математик увидит несоответствие. Житель Англии Рой готов замерзнуть в своей квартире. В октябре правительство повышает потолок цен на 10 %. Люди критикуют действия власти за то, что она уделяет приоритетное внимание цели по достижению нулевого уровня выбросов, не учитывая финансовое бремя для населения. Отмена зимних топливных выплат миллионов пенсионеров заставила делать выбор: отопление или другие предметы первой необходимости.