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Французские власти увеличат в 4 раза налоги на электроэнергию и газ

14 октября 2024 18:04
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Военная лихорадка европейских властей становится болью для обычных европейцев. Не в силах остановить затяжной экономический кризис, чиновники не придумали ничего лучшего, как увеличить финансовые сборы с населения. 

Новое французское правительство решило увеличить в четыре раза налоги на электроэнергию и газ, чтобы соответствовать законодательству Евросоюза. Так сказать, прогнуться перед Брюсселем. 

Французские власти увеличат в 4 раза налоги на электроэнергию и газ-2

Такое резкое увеличение министры объясняют просто. Кабмин поддерживает отмену ограничений на налоги для домохозяйств, поскольку он стремится закрыть огромную дыру в финансах страны. По словам политиков, низкие налоги привели к росту инфляции в еврозоне и увеличению дефицита в казне.

Поэтому теперь налогоплательщики будут из своего кармана финансировать ошибки властей. Ко всему прочему, решение об увеличении сборов принято в преддверии зимних холодов и отопительного сезона, что сильно ударит по простым французам, так как цены на теплоснабжение вырастут минимум на 15 %.

# Экономический кризис # Новости Франции # Кризис в ЕС

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