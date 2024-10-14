Военная лихорадка европейских властей становится болью для обычных европейцев. Не в силах остановить затяжной экономический кризис, чиновники не придумали ничего лучшего, как увеличить финансовые сборы с населения.

Новое французское правительство решило увеличить в четыре раза налоги на электроэнергию и газ, чтобы соответствовать законодательству Евросоюза. Так сказать, прогнуться перед Брюсселем.