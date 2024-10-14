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Еврокомиссия предостерегает Польшу от принятия новой миграционной стратегии

14 октября 2024 18:02
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На фоне последних рокировок в правящих элитах в Евросоюзе, очевидно, зреет политический кризис. Помимо Будапешта и Братиславы, теперь Брюссель вступает в конфликт и с Варшавой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Еврочиновники предупреждают, что новые противоречивые планы Польши не пропускать мигрантов на границе можно квалифицировать как нарушение обязательств страны в области прав человека. 

Еврокомиссия предостерегает Польшу от принятия новой миграционной стратегии-2

Представитель Еврокомиссии сообщил, что у государств-участников есть обязательства, включая доступ к процедуре предоставления убежища. Он также добавил, что необходимо работать над решением, которое не будет подрывать собственные ценности. 

Отметим, в соответствии с планом Варшава представит новую миграционную стратегию, включающую временное территориальное приостановление права на убежище. Документ уже подготовлен и будет представлен 15 октября на заседании правительства. Для польских пограничников не впервой исключать любые права мигрантов, новые ограничения могут только усугубить и без того плачевное состояние в прикордонных районах.

# Международная политика

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