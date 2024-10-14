Еврокомиссия предостерегает Польшу от принятия новой миграционной стратегии

На фоне последних рокировок в правящих элитах в Евросоюзе, очевидно, зреет политический кризис. Помимо Будапешта и Братиславы, теперь Брюссель вступает в конфликт и с Варшавой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Еврочиновники предупреждают, что новые противоречивые планы Польши не пропускать мигрантов на границе можно квалифицировать как нарушение обязательств страны в области прав человека.
Представитель Еврокомиссии сообщил, что у государств-участников есть обязательства, включая доступ к процедуре предоставления убежища. Он также добавил, что необходимо работать над решением, которое не будет подрывать собственные ценности.
Отметим, в соответствии с планом Варшава представит новую миграционную стратегию, включающую временное территориальное приостановление права на убежище. Документ уже подготовлен и будет представлен 15 октября на заседании правительства. Для польских пограничников не впервой исключать любые права мигрантов, новые ограничения могут только усугубить и без того плачевное состояние в прикордонных районах.