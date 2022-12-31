Иран начал крупномасштабные военные учения в Оманском заливе

Новости Ирана. Иранская армия начала крупномасштабные военные учения в Оманском заливе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В них участвуют различные армейские соединения, в том числе пехотные, танковые, военно-морские, воздушно-десантные и механизированные полки. Как заявили в Тегеране, у этих маневров две цели: боевая – проверить слаженность при высадке десанта под прикрытием тяжелого вооружения. И политическая, а именно продемонстрировать военную мощь Ирана иностранным государствам, в первую очередь США.