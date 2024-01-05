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Холода в Китае спровоцировали туристический бум

05 января 2024 20:17
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Новости Китая. Холода в Китае спровоцировали туристический бум. Встречать гостей спешит город Цинчжоу. Там рекордно низкие температуры привели к замерзанию водопадов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Холода в Китае спровоцировали туристический бум-1

Посетители уже прозвали увиденное ледяным чудом. Впрочем, удивляет Китай не только этим. Многие приезжие выбирают активный отдых. Популярностью пользуется катание на лыжах и сноубордах. А вот детям спортинвентарь для развлечений не нужен. Достаточного самого снега.

# Туризм # Новости Китая

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