Новости Китая. Холода в Китае спровоцировали туристический бум. Встречать гостей спешит город Цинчжоу. Там рекордно низкие температуры привели к замерзанию водопадов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посетители уже прозвали увиденное ледяным чудом. Впрочем, удивляет Китай не только этим. Многие приезжие выбирают активный отдых. Популярностью пользуется катание на лыжах и сноубордах. А вот детям спортинвентарь для развлечений не нужен. Достаточного самого снега.