Стала известна причина крушение самолёта Bek Air

Новости мира. Власти Казахстана назвали основную версию крушения самолета Bek Air, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Власти Казахстана назвали основную версию крушения самолета Bek Air, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Причиной авиакатастрофы могло стать обледенение лайнера. Комиссия установила, что работы по обработке воздушного судна специальной жидкостью были выполнены частично. По решению командира самолёта её нанесли только на стабилизатор.
Кроме того, комиссия пришла к выводу, что погодные условия в момент взлета лайнера не могли оказать влияния на возникновение особой ситуации. Расследование продолжается.
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Напомним, крушение самолёта произошло через несколько минут после вылета из аэропорта Алм-Аты 27 декабря. В результате авиакатастрофы 12 человек погибли, еще 69 получили травмы. Деятельность компании Bek Air приостановлена на неопределенный срок.