Прямой эфир

Стала известна причина крушение самолёта Bek Air

10 января 2020 14:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. Власти Казахстана назвали основную версию крушения самолета Bek Air, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стала известна причина крушение самолёта Bek Air-1

Причиной авиакатастрофы могло стать обледенение лайнера. Комиссия установила, что работы по обработке воздушного судна специальной жидкостью были выполнены частично. По решению командира самолёта её нанесли только на стабилизатор.

Кроме того, комиссия пришла к выводу, что погодные условия в момент взлета лайнера не могли оказать влияния на возникновение особой ситуации. Расследование продолжается.

«Целая куча людей разбились, ужасно»: на месте крушения самолёта в Казахстане

Стала известна причина крушение самолёта Bek Air-4

Напомним, крушение самолёта произошло через несколько минут после вылета из аэропорта Алм-Аты 27 декабря. В результате авиакатастрофы 12 человек погибли, еще 69 получили травмы. Деятельность компании Bek Air приостановлена на неопределенный срок.

# Авиакатастрофа # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Конгресс США ограничил военные полномочия Трампа
10 января 2020 12:29

Конгресс США ограничил военные полномочия Трампа

В Таиланде мужчина застрелил трёх человек при ограблении ювелирного магазина
10 января 2020 12:21

В Таиланде мужчина застрелил трёх человек при ограблении ювелирного магазина

«Вы разделяете наше горе». В посольстве Ирана принимают соболезнования в связи c авиакатастрофой
10 января 2020 11:22

«Вы разделяете наше горе». В посольстве Ирана принимают соболезнования в связи c авиакатастрофой