Стала известна причина крушение самолёта Bek Air

Новости мира. Власти Казахстана назвали основную версию крушения самолета Bek Air, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причиной авиакатастрофы могло стать обледенение лайнера. Комиссия установила, что работы по обработке воздушного судна специальной жидкостью были выполнены частично. По решению командира самолёта её нанесли только на стабилизатор.

Кроме того, комиссия пришла к выводу, что погодные условия в момент взлета лайнера не могли оказать влияния на возникновение особой ситуации. Расследование продолжается.

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