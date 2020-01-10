«Первая фаза». Готовится к подписанию торговое соглашение между Китаем и США

Новости мира. Наметилось потепление в торговых отношениях между Пекином и Вашингтоном. К подписанию готовится двустороннее соглашение «Первая фаза», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это позволит снизить торговый накал между двумя крупнейшими экономиками мира. В результате договоренностей в течение двух лет вырастет американский экспорт в Китай на 200 миллиардов долларов. В свою очередь торговый дефицит США сократится. В Пекине уверены, что это соглашение положительно отразится и на состоянии всей мировой экономики. Но прогнозы финансовых аналитиков на сей счет не так оптимистичны.