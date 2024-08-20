В Нидерландах готовятся к потенциальной вспышке оспы обезьян

Все больше стран также готовятся к потенциальной вспышке оспы обезьян. Вирусологи из Нидерландов считают, что появление болезни на территории государства – всего лишь вопрос времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С большой долей вероятности его «привезут» путешественники. Так как несколько случаев заражения уже зафиксированы в Европе. В Амстердаме заявляют, что страна обладает достаточным количеством вакцин и призывают граждан быть внимательнее к своему окружению. Отметим, что в связи с распространением заболевания в Евросоюзе объявлен повышенный уровень опасности.