Госсекретарь США прибыл в Египет для продвижения переговоров по Газе

Это девятая поездка Энтони Блинкена на Ближний Восток с начала военных действий там. На этот раз политик заявил про решающий момент в достижении мира. Однако излишне оптимистичны только посредники. Сами участники противостояния настроены иначе. ХАМАС обвиняет израильского премьера в срыве договоренностей. А представители движения даже не приехали на последние переговоры в Дохе.