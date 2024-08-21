Госсекретарь США прибыл в Египет для продвижения переговоров по Газе

Соединенные Штаты продолжают играть в миротворцев. Государственный секретарь США прибыл в Египет для продвижения переговоров по Газе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Соединенные Штаты продолжают играть в миротворцев. Государственный секретарь США прибыл в Египет для продвижения переговоров по Газе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это девятая поездка Энтони Блинкена на Ближний Восток с начала военных действий там. На этот раз политик заявил про решающий момент в достижении мира. Однако излишне оптимистичны только посредники. Сами участники противостояния настроены иначе. ХАМАС обвиняет израильского премьера в срыве договоренностей. А представители движения даже не приехали на последние переговоры в Дохе.