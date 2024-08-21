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Из-за оспы обезьян растут акции медицинских компаний

21 августа 2024 06:53
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Акции медицинских компаний растут из-за распространения оспы обезьян. Ранее ВОЗ объявила вирус чрезвычайной ситуацией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за оспы обезьян растут акции медицинских компаний-2

Ценные бумаги единственного производителя одобренной в США и ЕС вакцины добавили в стоимости почти четверть, а поставщика медицинских инструментов – и вовсе 40 %. Вспышка заболеваемости произошла в Конго. Вирус быстро попадает в соседние страны, первые случаи есть и на Европейском континенте. В Беларуси готовы к существующей вероятности завоза оспы обезьян с территории других государств. На данный момент в стране не зафиксировано заболевших, ситуация под контролем специалистов.

# Заболевания

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