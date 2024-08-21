Из-за оспы обезьян растут акции медицинских компаний

Ценные бумаги единственного производителя одобренной в США и ЕС вакцины добавили в стоимости почти четверть, а поставщика медицинских инструментов – и вовсе 40 %. Вспышка заболеваемости произошла в Конго. Вирус быстро попадает в соседние страны, первые случаи есть и на Европейском континенте. В Беларуси готовы к существующей вероятности завоза оспы обезьян с территории других государств. На данный момент в стране не зафиксировано заболевших, ситуация под контролем специалистов.