Харрис против Трампа – как развивается предвыборная гонка в США?

В США все силы брошены на политическую борьбу, где сейчас мы наблюдаем новый раунд. В блоке демократов перестановка. Джо Байден уступил место Камале Харрис. Но пока речь только о президентской гонке. Место в Овальном кабинете все еще за Байденом, хотя время от времени звучат призывы к его отставке. Но и без того понятно, что нынешнему президенту США, скорее всего, придется попрощаться с большой политикой, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В то же время Трамп продолжает предвыборную кампанию. Он уже заявил, что Харрис может втянуть США в Третью мировую войну. Республиканец вызвал вице-президента на дебаты. Харрис вызов приняла. Конечно, будем следить за словесной дуэлью в США. Главное, чтобы в итоге ее участники остались целы и невредимы и вооружались только словом. А то демократия сегодня – опасное дело. За ситуацией в США следят наши корреспонденты.

Джо Байден, президент США:

Ничто не может помешать спасению нашей демократии, это касается и личных амбиций. Поэтому я решил, что лучший путь вперед – передать эстафету новому поколению. Это лучший способ объединить нашу нацию.

Выборы президента Соединенных Штатов станут 2024 году в своем роде уникальным событием. Никто из политиков на таком позднем сроке не снимал свою кандидатуру с выборов. Американцы будут голосовать в условиях «идеального шторма», когда нарастание конфликтности в окружающем мире совпало с аналогичными процессами внутри американского общества. До выхода Байдена из электоральной гонки вся избирательная система Трампа строилась на критике политических ошибок оппонента, но, конечно, главным аргументом был возраст. Но теперь республиканцы вынуждены кардинально поменять свой курс. После выдвижения вице-президента Камалы Харрис демократы начали использовать риторику Трампа против него самого.

Камала Харрис, вице-президент США:

До того, как меня избрали вице-президентом, до того, как меня избрали сенатором США, я была избрана генпрокурором штата Калифорния, а до этого я была прокурором в зале суда. И на этих должностях я боролась с преступниками всех мастей. Хищниками, которые надругались над женщинами, мошенниками, которые обманывали потребителей, мошенниками, которые нарушали правила ради собственной выгоды. Так что услышьте меня, когда я говорю, я знаю тип Дональда Трампа. Кроме того, бывший глава Белого дома на 20 лет старше своей оппонентки, что дает ей фору в предвыборной гонке.