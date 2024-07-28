Секретарь Совбеза РФ объяснил, почему Киев поднимает тему переговоров

Власти Киева решили воспользоваться тактической уловкой для передышки, заявляя о допущении переговоров с Москвой. Об этом сообщил помощник президента РФ Николай Патрушев, пишет РИА Новости.

Патрушев объясняет, что Киев и Запад нуждаются в паузе для восстановления сил. А РФ в данный момент обладает преимуществом в СВО. Соответственно, как подчеркивает помощник президента России, все разговоры о вероятности начала переговорного процесса – тактический ход для передышки.

«Если мы посмотрим на их действия, никаких действий для того, чтобы вести мирные переговоры, они не ведут», – акцентировал внимание Патрушев. Он также напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский ранее официально «сам себе запретил вести переговоры с Россией».