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Секретарь Совбеза РФ объяснил, почему Киев поднимает тему переговоров

28 июля 2024 11:31
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Власти Киева решили воспользоваться тактической уловкой для передышки, заявляя о допущении переговоров с Москвой. Об этом сообщил помощник президента РФ Николай Патрушев, пишет РИА Новости.

Патрушев объясняет, что Киев и Запад нуждаются в паузе для восстановления сил. А РФ в данный момент обладает преимуществом в СВО. Соответственно, как подчеркивает помощник президента России, все разговоры о вероятности начала переговорного процесса – тактический ход для передышки.

«Если мы посмотрим на их действия, никаких действий для того, чтобы вести мирные переговоры, они не ведут», – акцентировал внимание Патрушев. Он также напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский ранее официально «сам себе запретил вести переговоры с Россией».

# Международная политика # Николай Патрушев # Владимир Зеленский

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