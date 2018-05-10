Губернатор Гавайев запросил у Трампа помощь для ликвидации последствий извержения Килауэа

Новости США. На Гавайях, где произошло извержение вулкана Килауэа, объявлено стихийное бедствие. Введен режим чрезвычайного положения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местные власти уже скорректировали движение транспорта, сотни человек, покинувшие свои дома, остаются во временных убежищах. Губернатор штата обратился к Дональду Трампу с просьбой о дополнительной помощи для ликвидации последствий извержения. Потоки лавы уничтожили десятки зданий.