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Губернатор Гавайев запросил у Трампа помощь для ликвидации последствий извержения Килауэа

10 мая 2018 08:49
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Новости США. На Гавайях, где произошло извержение вулкана Килауэа, объявлено стихийное бедствие. Введен режим чрезвычайного положения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Губернатор Гавайев запросил у Трампа помощь для ликвидации последствий извержения Килауэа-1

Местные власти уже скорректировали движение транспорта, сотни человек, покинувшие свои дома, остаются во временных убежищах. Губернатор штата обратился к Дональду Трампу с просьбой о дополнительной помощи для ликвидации последствий извержения. Потоки лавы уничтожили десятки зданий.

Губернатор Гавайев запросил у Трампа помощь для ликвидации последствий извержения Килауэа-4

Активность вулкана снизилась, однако специалисты не исключают еще одного извержения, которое может повлечь за собой куда более серьезные последствия.

# Извержение вулкана # Дональд Трамп # Дэвид Айдж # Фотофакт

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