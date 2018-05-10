Президента Румынии оштрафовали на 500 евро за слово «преступники»

Новости Румынии. Президента Румынии оштрафовали на полтысячи евро. Глава государства поторопился с выводами на пресс-конференции, назвав людей, которым еще не вынесен приговор, преступниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким образом было нарушено их право на достоинство. В связи с этим Клауса Йоханниса признали виновным в дискриминации. В администрации президента это решение назвали политическим и сообщили, что намерены его оспорить.