Потеряно несколько тонн сладости: в Польше перевернулась фура с жидким шоколадом

Новости Польши. В Польше на трассе А2 между Варшавой и Познанью произошло ДТП с грузовиком, перевозившим жидкий шоколад.
Новости Польши. В Польше на трассе А2 между Варшавой и Познанью произошло ДТП с грузовиком, перевозившим жидкий шоколад.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Twoja Słupca
Как сообщает Najwyzszy Czaz, инцидент случился утром 9 мая. Несколько тонн шоколада разлилось по дороге, заблокировав движение в обоих направлениях.
Водителя фуры госпитализировали.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Twoja Słupca
Из-за аварии образовалась крупная пробка. Пожарные удаляли затвердевший шоколад тёплой водой под давлением.
Осенью 2016 года американские учёные пришли к выводу, что миру грозит исчезновение шоколада.
Такое может произойти из-за болезни какао-деревьев – подробности здесь.