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Потеряно несколько тонн сладости: в Польше перевернулась фура с жидким шоколадом

10 мая 2018 07:11
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Новости Польши. В Польше на трассе А2 между Варшавой и Познанью произошло ДТП с грузовиком, перевозившим жидкий шоколад.  

Потеряно несколько тонн сладости: в Польше перевернулась фура с жидким шоколадом-1

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Twoja Słupca  

Как сообщает Najwyzszy Czaz, инцидент случился утром 9 мая. Несколько тонн шоколада разлилось по дороге, заблокировав движение в обоих направлениях.  

Водителя фуры госпитализировали.  

Потеряно несколько тонн сладости: в Польше перевернулась фура с жидким шоколадом-4

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Twoja Słupca  

Из-за аварии образовалась крупная пробка. Пожарные удаляли затвердевший шоколад тёплой водой под давлением.  

Осенью 2016 года американские учёные пришли к выводу, что миру грозит исчезновение шоколада. 

Такое может произойти из-за болезни какао-деревьев – подробности здесь.  

# Необычное

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