Потеряно несколько тонн сладости: в Польше перевернулась фура с жидким шоколадом

Новости Польши. В Польше на трассе А2 между Варшавой и Познанью произошло ДТП с грузовиком, перевозившим жидкий шоколад.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Twoja Słupca

Как сообщает Najwyzszy Czaz, инцидент случился утром 9 мая. Несколько тонн шоколада разлилось по дороге, заблокировав движение в обоих направлениях. Водителя фуры госпитализировали.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Twoja Słupca