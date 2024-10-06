Маск поддержал Трампа на предвыборном митинге

Американский инженер и предприниматель Илон Маск поддержал кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа на предвыборном митинге, пишет РИА Новости.

Мероприятие проходило в городе Батлер. «Президент Трамп должен победить», – высказал мнение Маск. По его словам, представители Демократической партии ограничивают свободу слова.

В своем выступлении миллиардер также отметил, что в США «был президент, который не мог осилить один пролет лестницы».