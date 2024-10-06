ВС РФ поразили базу горючего в районе Одессы и аэродром в Хмельницкой области

Вооруженные силы РФ осуществили удар по базе горючего на территории Одессы, а также по аэродрому в Хмельницкой области, пишет ТАСС.
Вооруженные силы РФ осуществили удар по базе горючего на территории Одессы, а также по аэродрому в Хмельницкой области, пишет ТАСС.
Министерство обороны РФ информирует, что база топлива в районе Одессы и ряд объектов аэродрома Староконстантинов на территории Хмельницкого региона поражены.
В ведомстве отметили, что ВС РФ удалось поразить также пункты управления БПЛА ВС Украины.