Весь мир продолжает следить за развитием ситуации на Ближнем Востоке. Израиль расширяет бомбардировки Ливана. Минувшей ночью по Бейруту нанесли свыше 20 ударов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЦАХАЛ совершает рейды на инфраструктуру «Хезболлы» не только на земле, но и под ней. Солдаты разрушили туннельные шахты, которые участники организации использовали в подземных боях вблизи границы.

Как сообщают в ведомстве, некоторые из них были расположены в домах мирных жителей, в районах плотной застройки, что сильно ожесточает боевые действия в регионе. Ко всему прочему, авиация ЦАХАЛа продолжает воздушные атаки по позициям группировки. В Триполи в результате израильского удара были убиты два лидера ХАМАС.

По оценкам Тель-Авива, всего же с начала наземной операции на юге Ливана было убито более 400 боевиков. Оперативники, включая многих полевых командиров, были убиты как в результате бомбардировок, так и в ходе наземных боев. Сейчас в израильском командовании сообщили о планах расширить зону операции.