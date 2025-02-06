Дональд Трамп заявил, что США возьмут под контроль сектор Газа

США возьмут под контроль сектор Газа. Об этом американский лидер заявил по итогам встречи с премьер-министром Израиля, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трамп не исключил, что в анклав могут отправиться американские войска. При этом Штаты пока не могут гарантировать, что режим прекращения огня сохранится. В ходе переговоров Трамп предложил переселить жителей Газы, создав им нормальные условия для жизни. Администрация главы Белого дома обсуждает эту идею с Иорданией, Египтом и другими странами региона.