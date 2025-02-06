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На японском острове Хоккайдо выпало рекордное за последние 50 лет количество осадков

06 февраля 2025 06:38
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Хоккайдо накрыли мощные снегопады. За полдня в одном из городов японского острова выпало рекордное количество осадков – 120 сантиметров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

На японском острове Хоккайдо выпало рекордное за последние 50 лет количество осадков -2

Ранее такое количество снега там наблюдалось более 50 лет назад. Из-за непогоды в 44 районах закрыли почти 400 школ. Несколько авиакомпаний отменили десятки авиарейсов, что затронуло примерно 6 000 пассажиров. Нарушено движение автотранспорта. Власти просят местных жителей воздержаться от поездок на дальние расстояния и следить за сообщениями экстренных служб.

# Погода # Новости Японии

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