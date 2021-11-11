ВОЗ: «Заболеваемость COVID-19 вновь достигла рекордных показателей»

Европа стала единственным регионом в мире, где растет число случаев заболевания и смерти от коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Европа стала единственным регионом в мире, где растет число случаев заболевания и смерти от коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эти данные опубликованы в новом отчете Всемирной организации здравоохранения. Согласно им, количество заболевших за неделю выросло на 7 %, а летальных исходов вообще на 10 %.
Ханс Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ:
Сегодня интенсивное распространение коронавируса возобновилось или грозит возобновиться абсолютно во всех странах Европы. Нынешние темпы передачи инфекции в каждой из стран Европейского региона ВОЗ вызывают глубокую обеспокоенность. Заболеваемость COVID-19 вновь достигла рекордных показателей, в странах Европы по-прежнему доминирует более заразный вариант вируса «дельта».
Для сравнения – во всем мире за неделю было зарегистрировано чуть более 3 миллионов новых случаев, что примерно на 1 % больше, чем на предыдущей неделе. И почти две трети из них – около 2 миллионов – приходится на Европу.