ВОЗ: «Заболеваемость COVID-19 вновь достигла рекордных показателей»

Европа стала единственным регионом в мире, где растет число случаев заболевания и смерти от коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эти данные опубликованы в новом отчете Всемирной организации здравоохранения. Согласно им, количество заболевших за неделю выросло на 7 %, а летальных исходов вообще на 10 %.

Ханс Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ:

Сегодня интенсивное распространение коронавируса возобновилось или грозит возобновиться абсолютно во всех странах Европы. Нынешние темпы передачи инфекции в каждой из стран Европейского региона ВОЗ вызывают глубокую обеспокоенность. Заболеваемость COVID-19 вновь достигла рекордных показателей, в странах Европы по-прежнему доминирует более заразный вариант вируса «дельта».